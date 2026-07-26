Российские военные сбили более 1 тыс. украинских дронов за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1060 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены восемь авиационных бомб противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что система «Купол Донбасса» за сутки нейтрализовала 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над ДНР. Местных жителей призвали немедленно связаться с экстренными службами при обнаружении обломков или взрывоопасных предметов.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря, уточнили в Минобороны.

Между тем главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев заявил, что безэкипажные катера ВСУ в 2025–2026 годах атаковали исключительно гражданские суда третьих стран, которые практически не ходили под российским флагом. Он отметил, что такие действия можно квалифицировать как международный терроризм.