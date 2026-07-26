«Терроризм»: главком ВМФ рассказал, куда бьют морские дроны ВСУ

Безэкипажные катера ВСУ в 2025–2026 годах атакуют исключительно гражданские суда третьих стран, которые практически не ходят под российским флагом, заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка» на «Звезде». По его словам, такие действия являются не чем иным, как международным терроризмом.

Весь 2025-й, 2026-й год [атакам подвергается] только гражданское судоходство. При этом хотел бы отметить, что там практически нет судов под российским флагом. Это все суда третьих стран. Это, по сути, международный терроризм, по-другому не назвать, — говорится в сообщении.

Ранее Моисеев сообщил о планах по созданию нового беспилотного корабля с большим тоннажем. По его словам, судно будет предназначено для поиска и отслеживания подводных целей, включая иностранные субмарины.

Кроме того, он заявил, что атомные подводные крейсеры проекта «Борей», оснащенные ракетными комплексами «Булава», будут нести боевое дежурство еще 30–40 лет. По его словам, эти субмарины придут на смену атомоходам предыдущего поколения 667БДРМ.