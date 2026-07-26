Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 11:47

«Терроризм»: главком ВМФ рассказал, куда бьют морские дроны ВСУ

Главком ВМФ Моисеев: морские дроны ВСУ бьют только по гражданским судам

Александр Моисеев Александр Моисеев Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Безэкипажные катера ВСУ в 2025–2026 годах атакуют исключительно гражданские суда третьих стран, которые практически не ходят под российским флагом, заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка» на «Звезде». По его словам, такие действия являются не чем иным, как международным терроризмом.

Весь 2025-й, 2026-й год [атакам подвергается] только гражданское судоходство. При этом хотел бы отметить, что там практически нет судов под российским флагом. Это все суда третьих стран. Это, по сути, международный терроризм, по-другому не назвать, — говорится в сообщении.

Ранее Моисеев сообщил о планах по созданию нового беспилотного корабля с большим тоннажем. По его словам, судно будет предназначено для поиска и отслеживания подводных целей, включая иностранные субмарины.

Кроме того, он заявил, что атомные подводные крейсеры проекта «Борей», оснащенные ракетными комплексами «Булава», будут нести боевое дежурство еще 30–40 лет. По его словам, эти субмарины придут на смену атомоходам предыдущего поколения 667БДРМ.

Россия
ВМФ
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские силы ударили по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ
ДНР стала еще на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
Песков раскрыл, какой связью для звонков пользуется Путин
Раскрыта роль российских подлодок в СВО
Бензин Евро-3 и Евро-5: чем они отличаются и какой нужен современному авто
Пожары в Киеве, массовое истребление АЗС: удары по Украине 26 июля
Россиянка украла крупную сумму денег у отца для оплаты магических услуг
Обстановка в Крыму 26 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Политолог ответил, возможен ли военный ответ Украине за удар по судну Ирана
«Такие корабли России нужны»: главком ВМФ рассказал о новом судне
Песков назвал особенности отпусков работников Кремля
«Терроризм»: главком ВМФ рассказал, куда бьют морские дроны ВСУ
Песков раскрыл подробности общения Путина с Орбаном
В Конго обнаружили новый вид обезьян с оранжевыми губами
На Эльбрусе вдвое усилили группировку спасателей для поиска альпинистов
Пьяный лихач влетел на огромной скорости в карету скорой помощи
Массовое ДТП парализовало движение на МКАД
Звезда фильма «Ла-Ла Ленд» появится в киновселенной Marvel
«Мы помогли людям»: Вован и Лексус рассказали, за что получили орден Дружбы
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.