«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками Песков назвал беседу Путина с моряками и командующими флотов в Петербурге важной

Встреча президента России Владимира Путина с моряками и командующими флотов была важной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, беседа оказалась «субстантивной».

Вчера состоялась очень важная беседа и с командующими флотов, потом и с моряками с нашими. Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная, — сказал Песков.

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ВМФ с Днем Военно-морского флота. Он поблагодарил моряков за службу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Глава государства подчеркнул, что российский флот на протяжении веков завоевывал славу ратными подвигами и повседневным трудом.