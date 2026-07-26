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26 июля 2026 в 00:15

Путин обратился к россиянам в День Военно-морского флота

Путин поблагодарил моряков за службу в День Военно-морского флота

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим и ветеранам ВМФ с поздравлениями в честь профессионального праздника. В видеообращении он поблагодарил моряков за службу и вклад в укрепление обороноспособности страны.

Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России, сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что российский флот веками добывал славу ратными подвигами и повседневным трудом, обеспечив стране статус великой морской державы. Он поздравил всех причастных с Днем Военно-морского флота и пожелал успехов в службе.

Президент вновь подтвердил важность Военно-морского флота как одного из ключевых элементов национальной безопасности. В условиях современных вызовов развитие флота остается приоритетом государственной политики.

Ранее Путин в видеообращении поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным днем, поблагодарив за профессионализм, верность закону и преданность Родине. Он также подчеркнул их значимый вклад в обеспечение задач специальной военной операции.

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