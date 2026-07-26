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26 июля 2026 в 11:11

Главком ВМФ озвучил срок службы российских подлодок «Борей»

Главком ВМФ России: подлодки «Борей» будут стоять на службе 30–40 лет

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А — «Борей-А» Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А — «Борей-А» Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Атомные ракетоносцы проекта «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» останутся на вооружении ВМФ России ближайшие 30–40 лет, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Они придут на замену субмаринам предыдущего поколения 667БДРМ, уточнил он.

Реализуем все программы перехода на новое поколение подводной лодки «Борей» с баллистической ракетой морского базирования «Булава». Они будут служить нашему государству ближайшие 30–40 лет, придя на смену предыдущего поколения 667БДРМ, — говорится в сообщении.

Ранее военные аналитики заявили, что боевые лазеры не получили широкого распространения из-за чрезмерного расхода энергии и чувствительности к погодным условиям. Исследователи указали, что сегодня подобные системы используются в основном для борьбы с небольшими беспилотными аппаратами.

Кроме того, военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ФРГ и Британия ожидают серьезные сложности при создании силовой установки для новой ракеты большой дальности. По его словам, аналогичные трудности уже возникли у американских разработчиков.

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