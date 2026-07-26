В России объяснили, почему лазерное оружие не стало массовым «Военный журнал»: боевые лазеры эффективны только в узкой сфере применения

Боевые лазеры не стали массовым оружием из-за высокого энергопотребления и зависимости от погодных условий, говорится в статье журнала «Военный академический журнал». Исследователи отметили, что на сегодняшний день такие комплексы применяются преимущественно для поражения малых беспилотников, передает РИА Новости.

Боевые лазеры обещались как прорывное оружие еще с 1980-х годов. Действительно, к настоящему времени созданы действующие лазерные системы противовоздушной обороны, способные сбивать дроны. Однако их эффективность существенно ограничена атмосферными условиями, — говорится в статье.

Авторы добавили, что возможности подобных установок снижаются при тумане, дожде и пыли. Кроме того, мощные лазерные комплексы требуют значительных ресурсов для питания и охлаждения, поэтому пока используются в основном в сфере борьбы с небольшими БПЛА, а не как универсальное средство поражения.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что лазерная система «Трезубец», о разработке которой заявляют на Украине, не обладает достаточной мощностью, чтобы нейтрализовать FPV-дроны. По его словам, боевой импульс оружия может достигать всего 9 кВт.