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21 июля 2026 в 14:02

Названа главная проблема Германии и Британии при создании новой ракеты

Кнутов: ФРГ и Британия с трудом создадут двигатель для новой дальнобойной ракеты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Германия и Великобритания столкнутся с трудностями при разработке двигателя для новой дальнобойной ракеты, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, аналогичная проблема уже коснулась американских разработчиков.

Речь может идти о двух вариантах [создания новой ракеты Британии и ФРГ]. Первый — это крылатая ракета, летящая на небольшой высоте. По сути, это аналог американского Tomahawk, но, возможно, с более современными технологиями. Учитывая, что есть ракеты Taurus, Storm Shadow и SCALP, можно сказать, что база для создания существует. Конечно, здесь вопрос топлива и двигателя. Это действительно потребует некоторого времени. Все остальное можно модернизировать и использовать, особенно систему наведения Taurus, — сказал Кнутов.

Он добавил, что второй вариант — это гиперзвуковая ракета, которая представляет собой инновационную технологию. По словам военного эксперта, у европейских стран, включая Германию и Францию, нет подобных разработок. При этом, отметил специалист, американцы уже много лет работают над этим вопросом и ожидают реальных результатов уже к концу года.

Американский комплекс Dark Eagle был создан три года назад и участвует в учениях, но вместо гиперзвуковой ракеты в контейнере находится габаритно-весовой макет. Ее производство должно быть начато к концу этого года, но пока серьезных заявлений, что ракета поступит на вооружение Пентагона, не было. Отсюда возникают проблемы, которые могут затронуть и европейцев. Европа 100% будет разрабатывать гиперзвуковое оружие. Вероятно, параллельно будут вестись работы по созданию крылатой ракеты, возможно, наземного базирования, запускаемой с наземных установок с дальностью более 2 тыс. км, — добавил Кнутов.

Он предположил, что новая крылатая ракета может стать доступна европейцам примерно через пять лет. В то же время, по словам военного эксперта, разработка гиперзвукового оружия будет вестись с нуля, поэтому его появление следует ожидать не ранее 2034 года.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Германия планируют к 2034 году создать крылатую ракету с радиусом действия 2 тыс. км. 10 европейских стран уже присоединились к программе разработки новой дальнобойной системы Deep Precision Strike, которую возглавляют Лондон и Берлин.

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