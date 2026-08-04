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04 августа 2026 в 21:51

«Уродливое очарование»: собака с необычной внешностью покорила соцсети

В Китае бордер-колли с редкой мутацией стала звездой соцсетей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бордер-колли по кличке Хуахуа с редкой генетической мутацией неожиданно стала звездой китайских соцсетей, передает huanqiu. Всего за неделю короткие ролики с собакой набрали миллионы просмотров и привлекли внимание пользователей.

В Сети называли необычную внешность Хуахуа «уродливым очарованием» и отмечали, что именно эта особенность сделала собаку популярной. Также животное в шутку прозвали собакой, которая занимает первое с конца место по красоте.

Родители Хуахуа являются чистокровными бордер-колли с выставочной внешностью, а остальные щенки в помете родились без особенностей, уточнили в источнике. Из-за редкой мутации собаку долго не могли продать, однако после вирусного видео она обрела новую владелицу, которая 3 августа 2026 года приобрела Хуахуа за 2400 юаней (около 28 тыс. рублей).

Ранее в Казанском зооботаническом саду произошло долгожданное пополнение: там поселился самец капибары по имени Паша. Четырехлетний новосел прибыл из Нижегородского зоопарка и уже осваивается на новой территории.

Общество
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