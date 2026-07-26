Как правильно выбирать дыню: инструкция перед покупкой

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Пиком бахчевого сезона, безусловно, считается конец августа, однако сочные плоды с южных грядок появляются на витринах магазинов и рынков значительно раньше. И тут же перед покупателем дыни встает классическая дилемма, как не прогадать с выбором и уйти домой не с травянистой «болванкой», а с медовым лакомством. Риск напороться на зеленый или безвкусный экземпляр велик всегда, даже когда продавец любезно предлагает попробовать разрезанный образец прямо у прилавка. Важно помнить и о безопасности: некачественная продукция может стать причиной серьезного отравления. Разберем основные секреты выбора идеальной дыни, ориентируясь на ее внешний вид, аромат и тактильные ощущения.

Как выбрать дыню по внешнему виду

Прежде чем присматриваться к конкретному плоду, окиньте взглядом точку продажи. Это первый и очень важный этап.

Качественный товар должен храниться в тени, под навесом, а не жариться под прямыми лучами солнца.

Категорически избегайте покупок у дорог: выхлопные газы и пыль оседают на пористой корке, делая продукт опасным.

Идеально, если торговое место находится непосредственно неподалеку от бахчи: это косвенная гарантия того, что плоды свежие и не лежали неделями на складе.

Как выбрать спелую сладкую дыню Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осмотрев выбранный экземпляр, обратите внимание на его «одежку». Качественная дыня должна быть безупречна:

На корке не должно быть темных вкраплений, подозрительных пятен или механических вмятин.

Любое повреждение целостности — это входные ворота для бактерий, которые моментально запускают процесс брожения внутри.

Никогда не соблазняйтесь на уже нарезанные кусочки, даже если они выглядят аппетитно. Влажная сахаристая среда — идеальный рассадник микробов, а гарантировать стерильность рук и ножа продавца никто не может.

По этой же причине перед употреблением купленный плод нужно тщательно вымыть горячей водой с содой и даже пройтись по кожуре щеткой или губкой для посуды, а разрезанную дыню хранить исключительно в холодильнике, плотно затянув пищевой пленкой.

Правильный выбор дыни по запаху

У спелого плода настолько пористая корка, что его восхитительный аромат легко пробивается наружу. Чтобы проверить зрелость, потрите поверхность пальцами и вдохните.

Зрелый плод пахнет насыщенно и сладко, с оттенками меда, ванили, груши или сиропа — в зависимости от сорта.

Если вы чувствуете отчетливый запах травы и зелени — это верный признак того, что дыня не поспела.

Аромат брожения, кислинка или запах гнили однозначно говорят о том, что плод перезрел и начал портиться.

Особое внимание стоит уделить «носику» — месту крепления цветка. Это самая уязвимая зона, которая портится в первую очередь. Если при обнюхивании этой части вы уловили даже легкие винные нотки, не откладывайте дегустацию в долгий ящик — такой экземпляр пролежит лишь пару дней.

Как правильно выбирать дыню: инструкция перед покупкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать сладкую дыню на ощупь

Пальпация — один из самых достоверных методов, ведь корка бахчевых достаточно тонкая и моментально реагирует на внутренние изменения. Однако перед началом теста проведите ладонью по поверхности. Кожура должна быть сухой и шероховатой. Липкость, восковой налет или маслянистые следы — повод насторожиться. Такую обработку часто используют для улучшения презентабельного вида или продления лежкости.

Теперь можно переходить к главным тестам:

Тест на упругость. Слегка надавите пальцем на бочок. Корочка должна немного пружинить, прогибаться под давлением, но при отпускании моментально принимать исходную форму. Твердый, как камень, плод — явно зеленый. Если же осталась вмятина — перед вами перезревший экземпляр.

Особенности сорта «торпеда». Здесь нужно обязательно пощупать «носик». Он должен быть чуть мягче, чем вся остальная поверхность, но сохранять упругость. Кроме того, на корке этого сорта есть сухие желтоватые прожилки-чешуйки. Проведите по ним рукой: если они легко осыпаются и отлетают — это отличный знак, подтверждающий зрелость.

Соответствие веса. Плод должен быть увесистым для своих габаритов. Слишком легкий экземпляр наверняка не дозрел. Слишком тяжелый — вызывает подозрения в том, что внутри начались процессы брожения с выделением газов.

Опытные покупатели советуют не гнаться за гигантами. Выбирайте плоды среднего размера: они реже всего разочаровывают вкусовыми качествами и почти всегда оказываются самыми сахаристыми.

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