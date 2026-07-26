Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 16:36

Как правильно выбирать дыню: инструкция перед покупкой

Как выбрать спелую сладкую дыню: инструкция перед покупкой Как выбрать спелую сладкую дыню: инструкция перед покупкой Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пиком бахчевого сезона, безусловно, считается конец августа, однако сочные плоды с южных грядок появляются на витринах магазинов и рынков значительно раньше. И тут же перед покупателем дыни встает классическая дилемма, как не прогадать с выбором и уйти домой не с травянистой «болванкой», а с медовым лакомством. Риск напороться на зеленый или безвкусный экземпляр велик всегда, даже когда продавец любезно предлагает попробовать разрезанный образец прямо у прилавка. Важно помнить и о безопасности: некачественная продукция может стать причиной серьезного отравления. Разберем основные секреты выбора идеальной дыни, ориентируясь на ее внешний вид, аромат и тактильные ощущения.

Как выбрать дыню по внешнему виду

Прежде чем присматриваться к конкретному плоду, окиньте взглядом точку продажи. Это первый и очень важный этап.

  • Качественный товар должен храниться в тени, под навесом, а не жариться под прямыми лучами солнца.
  • Категорически избегайте покупок у дорог: выхлопные газы и пыль оседают на пористой корке, делая продукт опасным.
  • Идеально, если торговое место находится непосредственно неподалеку от бахчи: это косвенная гарантия того, что плоды свежие и не лежали неделями на складе.

Как выбрать спелую сладкую дыню Как выбрать спелую сладкую дыню Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осмотрев выбранный экземпляр, обратите внимание на его «одежку». Качественная дыня должна быть безупречна:

  • На корке не должно быть темных вкраплений, подозрительных пятен или механических вмятин.
  • Любое повреждение целостности — это входные ворота для бактерий, которые моментально запускают процесс брожения внутри.
  • Никогда не соблазняйтесь на уже нарезанные кусочки, даже если они выглядят аппетитно. Влажная сахаристая среда — идеальный рассадник микробов, а гарантировать стерильность рук и ножа продавца никто не может.
  • По этой же причине перед употреблением купленный плод нужно тщательно вымыть горячей водой с содой и даже пройтись по кожуре щеткой или губкой для посуды, а разрезанную дыню хранить исключительно в холодильнике, плотно затянув пищевой пленкой.

Правильный выбор дыни по запаху

У спелого плода настолько пористая корка, что его восхитительный аромат легко пробивается наружу. Чтобы проверить зрелость, потрите поверхность пальцами и вдохните.

  • Зрелый плод пахнет насыщенно и сладко, с оттенками меда, ванили, груши или сиропа — в зависимости от сорта.
  • Если вы чувствуете отчетливый запах травы и зелени — это верный признак того, что дыня не поспела.
  • Аромат брожения, кислинка или запах гнили однозначно говорят о том, что плод перезрел и начал портиться.

Особое внимание стоит уделить «носику» — месту крепления цветка. Это самая уязвимая зона, которая портится в первую очередь. Если при обнюхивании этой части вы уловили даже легкие винные нотки, не откладывайте дегустацию в долгий ящик — такой экземпляр пролежит лишь пару дней.

Как правильно выбирать дыню: инструкция перед покупкой Как правильно выбирать дыню: инструкция перед покупкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать сладкую дыню на ощупь

Пальпация — один из самых достоверных методов, ведь корка бахчевых достаточно тонкая и моментально реагирует на внутренние изменения. Однако перед началом теста проведите ладонью по поверхности. Кожура должна быть сухой и шероховатой. Липкость, восковой налет или маслянистые следы — повод насторожиться. Такую обработку часто используют для улучшения презентабельного вида или продления лежкости.

Теперь можно переходить к главным тестам:

  • Тест на упругость. Слегка надавите пальцем на бочок. Корочка должна немного пружинить, прогибаться под давлением, но при отпускании моментально принимать исходную форму. Твердый, как камень, плод — явно зеленый. Если же осталась вмятина — перед вами перезревший экземпляр.
  • Особенности сорта «торпеда». Здесь нужно обязательно пощупать «носик». Он должен быть чуть мягче, чем вся остальная поверхность, но сохранять упругость. Кроме того, на корке этого сорта есть сухие желтоватые прожилки-чешуйки. Проведите по ним рукой: если они легко осыпаются и отлетают — это отличный знак, подтверждающий зрелость.
  • Соответствие веса. Плод должен быть увесистым для своих габаритов. Слишком легкий экземпляр наверняка не дозрел. Слишком тяжелый — вызывает подозрения в том, что внутри начались процессы брожения с выделением газов.

Опытные покупатели советуют не гнаться за гигантами. Выбирайте плоды среднего размера: они реже всего разочаровывают вкусовыми качествами и почти всегда оказываются самыми сахаристыми.

Ранее мы рассказали, где собирать и как готовить лисички.

Проверено редакцией
еда
продукты питания
как выбрать
дыни
август
сезон
покупатели
полезные советы
вкус
запах
внешность
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском аэропорту пассажирам пришлось стоять километровые очереди
Песков обозначил цели ВС России в зоне СВО
В охваченной пожарами Испании зреет скандал из-за санкций Евросоюза
Раскрыта тайна астероида, уничтожившего динозавров 66 млн лет назад
В ФРГ назвали число погибших при наезде авто на толпу в парке Берлина
Политолог перечислил неочевидные цели Запада в конфликте на Украине
В Кремле рассказали, когда Путин обсудит с депутатами ГД итоги пятилетки
Патриарх Кирилл заявил о рекордном количестве строящихся храмов в России
Убийство людей в Горловке: что известно об атаке ВСУ 26 июля, сколько жертв
Путин назвал род войск, играющий ключевую роль в СВО
В России ввели новые штрафы для букмекерских компаний
Путин подписал закон, затронувший детей мигрантов
Прогноз погоды в Москве: как начнется август? Ждать жары или новых ливней
Раскрыто, почему спасатели не добрались до погибших на Эльбрусе альпинистов
Стало известно, чем Иран пригрозил США в случае продолжения атак
В Кремле напомнили о предложениях Украине
В Кремле рассказали о контактах с США по Украине
«Халатность или злоупотребления»: Драпатый объявил масштабный аудит в ВСУ
В Ростовской области увеличилось число пострадавших из-за урагана
Пушилин раскрыл число предотвращенных атак ВСУ на ДНР за неделю
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.