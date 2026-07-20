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20 июля 2026 в 16:28

Забудьте о плите: 3 способа накормить семью ужином за несколько минут

Легкий и быстрый летний ужин — три ленивых рецепта, чтобы не стоять у плиты Легкий и быстрый летний ужин — три ленивых рецепта, чтобы не стоять у плиты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Летний зной часто лишает желания проводить долгие часы у плиты, превращая готовку в настоящее испытание. В такие дни спасением становится быстрый летний ужин, который можно приготовить без лишних усилий и тепловой обработки. Каждый представленный ниже рецепт разработан с учетом максимальной простоты и минимального времени пребывания на кухне.

Освежающее гаспачо из дыни и огурца

Этот необычный холодный суп ломает стереотипы о том, что дыня подходит только для десертов. Несладкая бахчевая мякоть идеально сочетается с хрустящим огурцом и солоноватым сыром.

Для приготовления понадобятся дыня (мякоть — 400 г), свежие огурцы (300 г), сыр фета (100 г), лимонный сок (2 ст. л.), свежая мята (10 г), оливковое масло (1 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления предельно прост: очищенную дыню и огурцы нарежьте крупными кусками, переложите в чашу блендера и взбейте до однородного состояния вместе с лимонным соком, листиками мяты и оливковым маслом. Полученную смесь охладите в холодильнике в течение пятнадцати минут. Перед подачей разлейте суп по тарелкам, покрошите сверху сыр фета и украсьте свежей мятой.

  • Пищевая ценность на 100 граммов: калорийность составляет 67 ккал. БЖУ: белки — 2,1 г, жиры — 4,1 г, углеводы — 6,1 г.

  • Польза: блюдо богато калием — этот элемент поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Спагетти из цукини с нежным соусом из авокадо

Использование сырых кабачков вместо привычных макарон — это отличный способ разнообразить рацион. Блюдо получается сочным, хрустящим и сытным благодаря полезным растительным жирам.

Для этого блюда понадобятся кабачки цукини (молодые — 400 г), спелый авокадо (1 шт.), чеснок (1 зубчик), лимонный сок (1 ст. л.), кедровые орехи (20 г), оливковое масло (1 ст. л.), соль по вкусу.

Забудьте о плите: 3 способа накормить семью ужином за несколько минут Забудьте о плите: 3 способа накормить семью ужином за несколько минут Фото: Shutterstock/FOTODOM

Процесс приготовления занимает считаные минуты: с помощью специальной терки для корейской моркови или обычной овощечистки нарежьте цукини тонкими длинными полосками, напоминающими спагетти. Для соуса смешайте в блендере мякоть авокадо, чеснок, лимонный сок, оливковое масло и соль до кремообразного состояния. Тщательно перемешайте кабачковую лапшу с получившейся заправкой и посыпьте сверху слегка обжаренными кедровыми орехами.

  • Пищевая ценность на 100 граммов: калорийность составляет 88 ккал. БЖУ: белки — 1,8 г, жиры — 7,2 г, углеводы — 4,8 г.

  • Польза: авокадо и орехи содержат ценные мононенасыщенные жирные кислоты — они способствуют снижению уровня «плохого» холестерина.

Томатное овсяное ризотто холодного заваривания

Овсянка давно вышла за рамки утренней сладкой каши. Метод холодного заваривания позволяет получить нежное сытное блюдо без использования плиты или микроволновой печи.

Для кулинарного эксперимента понадобятся овсяные хлопья (небыстрого приготовления — 150 г), томатный сок (натуральный — 300 мл), вяленые томаты (50 г), твердый сыр (тертый — 50 г), свежий базилик (10 г), чеснок (1 зубчик), соль и сушеный орегано по вкусу.

Способ приготовления удивит своей простотой: в глубокой миске залейте овсяные хлопья холодным томатным соком, добавьте измельченный чеснок, сушеный орегано и соль. Тщательно перемешайте смесь, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на сорок минут, чтобы хлопья полностью впитали жидкость. Перед подачей вмешайте в готовое ризотто мелко нарезанные вяленые томаты, тертый твердый сыр и украсьте порции свежими листиками базилика.

  • Пищевая ценность на 100 граммов: калорийность составляет 161 ккал. БЖУ: белки — 6,2 г, жиры — 5,8 г, углеводы — 21,4 г.

  • Польза: медленные углеводы овсяных хлопьев обеспечивают длительное чувство насыщения — они предотвращают резкие колебания уровня глюкозы в крови.

Каждый представленный рецепт доказывает, что полезная и вкусная еда не требует огромных временных затрат. Такой быстрый летний ужин подарит чувство легкости и позволит наслаждаться теплыми вечерами вместо бесконечного дежурства на душной кухне.

Ранее мы делились с вами рецептами десертов из красной смородины.

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