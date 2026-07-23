Что взять на пляж перекусить: три быстрых и удобных рецепта

Что взять на пляж перекусить: три быстрых и удобных рецепта

Что взять на пляж перекусить: три быстрых и удобных рецепта

Пляжная еда должна быть легкой, не требующей сложных манипуляций, не тающей за час и не оставляющей липких следов. Мы подобрали 3 рецепта, которые выручают в таких ситуациях. Первый — салат с курицей, авокадо и хрустящими овощами, сытный, но не перегружает. Второй — лаваш с начинкой, его удобно есть руками, не пачкаясь. Третий — фруктовый десерт с мятой и йогуртом, который освежает не хуже лимонада. Все они готовятся за 10 минут и спокойно переживут дорогу до моря.

Сытный салат с курицей, авокадо и зеленью

Этот салат содержит белок, полезные жиры и клетчатку, не теряет свою свежесть и не становится мокрым спустя пару часов. Ингредиенты на 2 порции: 200 г отварной куриной грудки, 1 авокадо, 1 свежий огурец, 1 болгарский перец, 50 г салатных листьев, сок 0,5 лимона, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Курицу нарезают некрупными кубиками. Авокадо очищают, удаляют косточку, нарезают кусочками и сразу сбрызгивают лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Огурец и перец режут тонкой соломкой. Листья салата рвут руками. Соединяют все, добавляют масло, соль, перец и остаток лимонного сока. Аккуратно перемешивают. Перекладывают в контейнер.

Калорийность на 100 г — 140 ккал.

Совет: если планируете перекус через пару часов, положите заправку в маленькую баночку и добавьте в салат уже на пляже.

Рулет из лаваша с сырной начинкой и зеленью

Лаваш — лучший друг пляжного перекуса. Он не крошится, не пачкает руки, а начинка внутри остается свежей. В этом рецепте лаваш сворачивается с нежным творожным сыром и свежей зеленью. Такой рулет легко нарезать на порционные кусочки и взять с собой в контейнере. Ингредиенты на 2 порции: 1 тонкий лаваш, 200 г творожного сыра, 40 г укропа и петрушки, 5 перьев зеленого лука, соль и перец по вкусу.

Идеальный пляжный перекус: три рецепта блюд, которые не испортятся на солнце Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зелень мелко рубят, смешивают с творожным сыром, добавляют соль и перец. Лаваш раскладывают на ровной поверхности и равномерно покрывают сырной массой, оставляя пару сантиметров от краев. Сворачивают в плотный рулет. Заворачивают в пленку и отправляют в холодильник на 10 минут. Перед выходом нарезают на кусочки шириной 2 см. Укладывают в контейнер. Рулет можно есть руками, не испачкавшись.

Калорийность на 100 г — 170 ккал.

Совет: чтобы рулет стал более сытным, добавьте в начинку слабосоленую красную рыбу, кусочки огурца или авокадо.

Фруктовый микс с мятой и йогуртом

Этот перекус — идеальный способ утолить жажду и получить порцию витаминов на солнце. Сочные фрукты в йогуртовой заправке с мятой дарят прохладу и легкость, не оставляя тяжести в желудке. Ингредиенты на 2 порции: 1 банан, 1 яблоко, 10 ягод винограда, 1 киви, 100 г натурального йогурта, 5 листиков мяты, 1 столовая ложка меда по желанию.

Фрукты моют, очищают и нарезают кусочками. Виноград можно оставить целым. В отдельной миске смешивают йогурт с мелко рубленой мятой и медом. Заправляют фрукты, аккуратно перемешивают. Перекладывают в контейнер. Такой салат лучше есть в течение 1 часа после приготовления, пока фрукты не начали темнеть.

Калорийность на 100 г — 85 ккал.

Совет: чтобы яблоки не потемнели, сбрызните их лимонным соком. Вместо йогурта можно использовать кокосовые сливки или апельсиновый сок.

Три главных принципа пляжного перекуса

Выбирайте продукты, которые не испортятся за пару часов: сыры, овощи, курица, твердые фрукты. Избегайте майонеза, жирных соусов и рыбы — они быстро портятся. Берите с собой отдельную упаковку для заправки, чтобы салат оставался хрустящим. Упаковывайте перекус в герметичные контейнеры или фольгу — это защитит от песка и солнца. И не забывайте о влажных салфетках и питьевой воде.

Ранее мы поделились тремя рецептами быстрых гарниров на ужин