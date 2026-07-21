Быстрые гарниры на ужин: 3 легких рецепта без лишней жары на кухне

В жаркую погоду ужин хочется приготовить быстро, без долгого кипения, жарки и лишней жары на кухне. Простые гарниры могут быть не только дополнением к мясу, рыбе или птице, но и самостоятельной легкой едой. Главное — выбрать продукты, которые быстро доходят до готовности, хорошо сочетаются с зеленью, овощами и соусами, а также не требуют постоянного внимания у плиты.

Кускус с огурцом, зеленью и лимонной заправкой

Кускус удобен тем, что его не нужно варить. Достаточно залить крупу кипятком, накрыть и подождать несколько минут. Такой гарнир получается рассыпчатым, свежим и очень летним. Он подходит к запеченной рыбе, курице, котлетам, а в холодном виде напоминает легкий салат. Количество ингредиентов рассчитано на 3 порции. Понадобится 180 г кускуса, 220 мл кипятка, 1 крупный свежий огурец, 40 г петрушки, 5–6 перьев зеленого лука, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, соль и черный перец по вкусу.

Приготовление занимает около 10 минут. Насыпьте кускус в глубокую миску, слегка посолите, залейте кипятком и сразу накройте крышкой или тарелкой. Через 5 минут разрыхлите крупу вилкой, чтобы она стала воздушной. Огурец нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите. Добавьте овощи и зелень к кускусу, влейте масло и лимонный сок, поперчите, перемешайте и дайте постоять еще пару минут.

Совет: если хочется более яркого вкуса, добавьте немного цедры лимона или щепотку сушеного чеснока. Для сытности можно вмешать консервированный нут, но тогда гарнир станет плотнее и калорийнее.

Калорийность блюда: примерно 118 ккал на 100 г.

Гречка с творожным сыром и укропом в термосе

Этот способ хорош для тех, кто не хочет следить за кастрюлей. Гречка запаривается сама, остается рассыпчатой и мягкой, а творожный сыр превращает ее в нежный сливочный гарнир. Блюдо удачно подходит к овощам, яйцам, индейке или тушеным грибам. Количество ингредиентов рассчитано на 3 порции. Возьмите 180 г гречневой крупы, 360 мл кипятка, 70 г творожного сыра, 1 ст. л. растительного масла, 40 г укропа, соль и молотый перец по вкусу.

Как приготовить легкие гарниры за 20 минут: 3 лучших рецепта с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приготовление почти не требует вашего участия. Гречку промойте, засыпьте в термос с широким горлом или в кастрюлю с плотной крышкой. Добавьте соль, влейте кипяток, закройте и оставьте на 35–40 минут. Когда крупа впитает воду, переложите ее в миску, добавьте масло, творожный сыр, рубленый укроп и перец. Аккуратно перемешайте, чтобы сыр распределился и сделал гречку более нежной.

Совет: не добавляйте сыр сразу в термос, иначе вкус зелени станет менее свежим. Если гарнир нужен без молочных продуктов, замените сыр ложкой ароматного масла и добавьте больше укропа.

Калорийность блюда: около 132 ккал на 100 г.

Булгур с овощами из микроволновки

Булгур хорошо готовится в микроволновке, не пригорает и не требует постоянного помешивания. С замороженными овощами он превращается в быстрый гарнир, который можно сделать в одной посуде. Вкус получается мягкий, слегка ореховый, а цвет блюда сразу вызывает аппетит. Количество ингредиентов рассчитано на 3 порции. Подготовьте 170 г булгура, 300 мл горячей воды, 200 г замороженной овощной смеси, 1 ст. л. растительного масла, 0,5 чайной ложки сладкой паприки, соль, перец и немного свежей зелени по вкусу.

Возьмите посуду, которая подходит для микроволновки. Всыпьте булгур, добавьте овощи, соль, перец, паприку и масло. Влейте горячую воду, перемешайте, накройте крышкой с небольшим зазором. Готовьте на мощности 800 Вт около 10 минут, затем оставьте постоять внутри еще на 5 минут. После этого разрыхлите булгур вилкой и посыпьте зеленью.

Совет: если овощи дали много влаги, подержите блюдо без крышки еще пару минут. Для более насыщенного аромата можно добавить щепотку карри или сушеные томаты.

Калорийность блюда: примерно 105 ккал на 100 г.

Чтобы быстрые гарниры получались удачными, держите под рукой крупы мелкого помола или те, что быстро запариваются, замороженные овощи, зелень, лимонный сок и легкие соусы. Горячую воду лучше кипятить в чайнике, а не на конфорке, так кухня меньше нагревается. Готовое блюдо стоит перемешивать вилкой, а не ложкой, тогда крупа остается рассыпчатой. Такие гарниры легко менять под сезон: летом добавлять огурцы и зелень, осенью — тыкву и грибы, весной — редис и молодой лук.

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