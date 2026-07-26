Запеканка из гречки с фаршем — находка для занятых: смешал, залил яйцом, отправил в духовку и забыл

Запеканка из гречки с фаршем — находка для занятых: смешал, залил яйцом, отправил в духовку и забыл

Всего несколько простых продуктов есть в каждом доме: фарш, гречка, лук, яйца и сыр. Смешиваю, запекаю и получаю ароматную запеканку, которая выручает, когда нужно накормить всех быстро и вкусно.

Ингредиенты

Фарш мясной — 400 г, гречка — 200 г, лук репчатый — 2 шт., яйца — 2 шт., сыр твердый — 100 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Сначала отвариваю гречку до готовности. Тем временем мелко рублю лук и обжариваю его на растительном масле до золотистости. Добавляю к луку фарш, солю, перчу и жарю, помешивая, пока мясо не будет готово. Смешиваю в миске отварную гречку с обжаренным фаршем, вбиваю два яйца и перемешиваю до однородности. Выкладываю массу в смазанную маслом форму, разравниваю и щедро посыпаю тертым сыром. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Даю запеканке постоять 5 минут, нарезаю порциями и подаю горячей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Сырная корочка схватилась румяной шапкой, а внутри — сочная, рассыпчатая гречка, пропитанная мясным соком. Яйцо связало все в единую, нежную массу, которая не разваливается на тарелке. Мой совет: дайте запеканке постоять минут 10 после духовки — так она станет еще плотнее и лучше режется.