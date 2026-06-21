Три сытных и быстрых салата из того, что есть дома: готовим за 15 минут

Три сытных и быстрых салата из того, что есть дома: готовим за 15 минут

Когда времени на готовку почти нет, а есть хочется по-настоящему, на выручку приходит сытный салат на скорую руку: достаточно 15–20 минут — и полноценный обед или ужин уже на вашем столе.

Салат с чечевицей, огурцом и горчичной заправкой

Чечевица — незаслуженно редкий гость в салатных рецептах, хотя именно она превращает легкий перекус в настоящий сытный салат на скорую руку. Горчичная заправка здесь — не просто приправа, а главный акцент вкуса.

Ингредиенты: чечевица красная отварная (200 г), свежий огурец (1 шт., около 150 г), редис (4–5 шт.), зеленый лук (небольшой пучок), горчица зернистая (1 ч. л.), оливковое масло (2 ст. л.), яблочный уксус (1 ч. л.), соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления: отваренную чечевицу остудить. Огурец и редис нарезать тонкими кружочками, лук — мелко. Заправку взбить из горчицы, масла и уксуса. Все соединить, посолить, поперчить и перемешать. Подавать сразу или дать настояться 10 минут.

Калорийность на 100 г: около 112 ккал. БЖУ: белки — 6 г, жиры — 4,5 г, углеводы — 13 г.

Свойства: чечевица — рекордсмен по растительному белку и железу, нормализует уровень сахара в крови и надолго дает чувство сытости. Однако людям с синдромом раздраженного кишечника стоит употреблять ее осторожно: бобовые могут усиливать газообразование.

Попробуйте рецепт сытного салата на скорую руку из подручных ингредиентов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Теплый салат с булгуром, запеченным перцем и фетой

Булгур в салатах встречается гораздо реже, чем заслуживает. Его ореховый вкус идеально сочетается с запеченным сладким перцем и соленой фетой — получается рецепт, который невозможно забыть после первой же ложки.

Ингредиенты: булгур отварной (150 г), сладкий болгарский перец (2 шт.), сыр фета (80 г), рукола или любая зелень (горсть), чеснок (1 зубчик), оливковое масло (2 ст. л.), лимонный сок (1 ст. л.), соль, перец.

Способ приготовления: перец разрезать пополам, смазать маслом и запечь в духовке при 200 градусах около 20 минут до мягкости. Очистить от кожицы, нарезать полосками. Булгур смешать с теплым перцем, добавить руколу, покрошить фету. Чеснок растереть с маслом и лимонным соком, заправить салат. Подавать теплым.

Калорийность на 100 г: около 138 ккал. БЖУ: белки — 5 г, жиры — 6,5 г, углеводы — 16 г.

Свойства: болгарский перец содержит витамина С больше, чем лимон, и поддерживает иммунитет, особенно в сезон простуд.

Три сытных и быстрых салата из того, что есть дома: готовим за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат с консервированной скумбрией, картофелем и маринованным луком

Этот рецепт — настоящий спаситель в ситуации «холодильник почти пуст». Консервированная скумбрия придает блюду насыщенный вкус, а маринованный лук снимает жирность и добавляет приятную кислинку.

Ингредиенты: скумбрия консервированная в масле (1 банка, 250 г), картофель отварной (3 шт. среднего размера), лук репчатый (1 шт.), уксус столовый 9% (2 ст. л.), вода (3 ст. л.), сахар (1 ч. л.), укроп свежий (небольшой пучок), майонез или сметана (2 ст. л.), соль по вкусу.

Способ приготовления: лук нарезать тонкими полукольцами, залить смесью уксуса, воды и сахара на 10 минут. Картофель нарезать кубиками. Скумбрию размять вилкой прямо в банке вместе с маслом. Все ингредиенты соединить, добавить маринованный лук (слить жидкость), укроп и заправку. Перемешать, посолить. Салат готов.

Калорийность на 100 г: около 157 ккал. БЖУ: белки — 9 г, жиры — 9 г, углеводы — 10 г.

Свойства: скумбрия — ценнейший источник омега-3 — жирных кислот, которые поддерживают работу сердца и снижают уровень воспалений в организме.

Три сытных и быстрых салата из того, что есть дома: готовим за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Все три рецепта доказывают: сытный салат на скорую руку из самых простых ингредиентов может быть и полезным, и красивым, и по-настоящему вкусным. Главное — не бояться экспериментировать и открывать для себя незаслуженно забытые продукты.

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