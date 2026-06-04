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04 июня 2026 в 15:20

Быстрый ужин из банки консервов: заливные пироги за 40 минут удивят всех

Заливной пирог с рыбными консервами — быстрый способ накормить семью Заливной пирог с рыбными консервами — быстрый способ накормить семью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Когда вечер уже близко, а на столе пусто, заливной пирог с рыбными консервами — настоящее спасение: тесто за пять минут, духовка делает остальное. Эти три рецепта выбраны не случайно — каждый предлагает неожиданный поворот, который превращает будничный ужин в маленький праздник.

Заливной пирог на кокосовом молоке с сайрой и имбирем

Азиатский акцент делает этот пирог совершенно непохожим на привычный вариант: кокосовое молоко придает тесту нежность и ореховый аромат, а свежий имбирь убирает рыбный запах лучше укропа.

Ингредиенты: мука пшеничная (180 г), яйца (2 шт.), кокосовое молоко (250 мл), сметана 15% (100 г), разрыхлитель (1,5 ч. л.), соль (0,5 ч. л.), сахар (1 ч. л.), растительное масло (2 ст. л.); для начинки — сайра в собственном соку (240 г), зеленый лук (4–5 перьев), тертый имбирь (0,5 ч. л.), вареные яйца (2 шт.), перец по вкусу.

Приготовление. Взбить яйца с солью, сахаром и маслом, добавить кокосовое молоко и сметану. Всыпать муку с разрыхлителем — тесто должно быть как густая сметана. Сайру размять вилкой, смешать с рублеными яйцами, луком и имбирем. В смазанную форму (20×28 см) вылить половину теста, выложить начинку, залить остатком. Выпекать при 180°C 35 минут.

  • Калорийность на 100 г: 168 ккал. БЖУ: белки — 9,2 г, жиры — 8,1 г, углеводы — 15,4 г.

  • Сайра богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу сердца и снижают уровень воспаления.

Быстрый ужин из банки консервов: заливные пироги за 40 минут удивят всех Быстрый ужин из банки консервов: заливные пироги за 40 минут удивят всех Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Заливной пирог на ржаной муке с горбушей и вялеными томатами

Вяленые томаты в домашней выпечке — незаслуженно редкий прием: они дают начинке яркую кислинку и средиземноморский характер. Ржаная мука делает тесто плотнее — такой ужин надолго утоляет голод.

Ингредиенты: ржаная обдирная мука (100 г), пшеничная мука (80 г), кефир 2,5% (200 мл), яйца (2 шт.), оливковое масло (2 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.), соль (0,5 ч. л.), щепотка сахара; для начинки — горбуша в собственном соку (240 г), вяленые томаты в масле (6–8 шт.), небольшая луковица, твердый сыр (50 г), петрушка.

Приготовление. Смешать оба вида муки с разрыхлителем и солью. Отдельно взбить яйца с кефиром и маслом, соединить с сухими ингредиентами. Лук мелко нарезать и обдать кипятком. Горбушу размять, добавить лук, томаты и зелень. Выложить в форму слоями: тесто — начинка — тесто. Посыпать тертым сыром. Выпекать 40 минут при 180°C.

  • Калорийность на 100 г: 181 ккал. БЖУ: белки — 10,3 г, жиры — 8,8 г, углеводы — 14,9 г.

  • Ржаная мука содержит вдвое больше клетчатки, чем пшеничная, нормализует пищеварение и снижает гликемический индекс блюда.

Заливной пирог с рыбными консервами — быстрый способ накормить семью Заливной пирог с рыбными консервами — быстрый способ накормить семью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Заливной пирог на творожном тесте со скумбрией и шпинатом

Творог вместо кефира — неожиданный, но блестящий ход: пирог получается пышным внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Скумбрия со шпинатом — классика средиземноморской кухни.

Ингредиенты: мягкий творог 5% (200 г), яйца (3 шт.), пшеничная мука (150 г), растопленное сливочное масло (50 г), разрыхлитель (1,5 ч. л.), соль (0,5 ч. л.), щепотка мускатного ореха; для начинки — консервированная скумбрия (240 г), замороженный шпинат (100 г), лук-порей (белая часть), вареное яйцо (1 шт.), лимонный сок (1 ч. л.).

Приготовление. Шпинат разморозить и хорошо отжать — иначе начинка будет водянистой. Порей тонко нарезать и обжарить 2–3 минуты. Скумбрию размять, смешать со шпинатом, пореем, рубленым яйцом и лимонным соком. Взбить яйца с творогом и маслом, всыпать муку с разрыхлителем, солью и мускатом. Выложить в форму слоями. Выпекать 35–40 минут при 185°C.

  • Калорийность на 100 г: 175 ккал. БЖУ: белки — 11,6 г, жиры — 9,4 г, углеводы — 11,8 г.

  • Скумбрия — лидер среди рыбы по содержанию витамина D и омеги-3: регулярное употребление укрепляет иммунитет и кости.

Все три рецепта объединяет главное: минимум усилий и максимум вкуса. Заливной пирог с рыбными консервами — это не компромисс, а полноценный ужин, который не стыдно подать гостям.

Ранее мы рассказывали о недорогой выпечке с капустой.

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Валентина Еремеева
В. Еремеева
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