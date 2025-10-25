Простой ужин за 30 минут: горбуша в пергаментном «конвертике» с овощами

Иногда хочется приготовить на ужин что-то красивое, вкусное и при этом не стоять часами у плиты. Идеальное решение — нежная горбуша в духовке, запеченная в пергаментных конвертах. Этот способ гарантирует, что рыба останется сочной и ароматной, а вы получите массу удовольствия с минимумом усилий.

Основа этого рецепта — техника «эн папильот», то есть запекание в закрытом конверте. Сочность скрыта в деталях: пар, который циркулирует внутри, не дает рыбе пересушиться, а все соки и ароматы остаются внутри. Для приготовления вам понадобятся самые простые ингредиенты: две свежие тушки горбуши, одна луковица, одна морковь, лимон, пара веточек укропа, соль и молотый черный перец по вкусу. Также можно добавить пару ложек оливкового или подсолнечного масла.

Рыбу нужно выпотрошить, промыть и нарезать на порционные стейки. Овощи нашинковать тонкими кольцами или соломкой. На лист пергамента выложить «подушку» из лука и моркови, сверху разместить стейк, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и украсить веточкой укропа. Края пергамента плотно завернуть, чтобы не выходил пар. Отправляем наши конверты с горбушей в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20–25 минут.

Подавайте прямо в конвертах, вскрывая их за столом, — это создает особое ощущение праздника и позволяет насладиться бьющим в нос ароматом.

