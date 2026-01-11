Россиян предупредили о фейковых сайтах с билетами на концерты

Россиян предупредили о фейковых сайтах с билетами на концерты МВД: мошенники продают билеты на несуществующие концерты в интернете

В России фиксируются случаи мошенничества, связанного с продажей билетов на несуществующие мероприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Аферисты создают поддельные веб-страницы, на которых продают билеты на популярные концерты, мюзиклы и выступления известных комиков.

Для привлечения внимания злоумышленники создают броские баннеры с кричащими заголовками и обещаниями захватывающих шоу. На фейковых сайтах они публикуют афиши, указывают настоящие адреса концертных залов и предоставляют схемы рассадки.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять информацию о предстоящих мероприятиях исключительно на официальных сайтах исполнителей, театров и концертных залов, а также у надежных билетных агентств. Помимо этого, не стоит переходить по ссылкам из личных сообщений, нужно внимательно проверять доменное имя сайта и наличие защищенного соединения.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений на звонки внутри мессенджеров мошенники начали применять новую тактику — обратные звонки. Злоумышленники, используя правдоподобные сценарии, отправляют жертвам сообщения, в которых просят перезвонить для уточнения информации.