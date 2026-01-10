Россиян предупредили о новой схеме мошенников в мессенджерах РИА Новости: в России действует мошенническая схема с обратными звонками

Мошенники стали использовать новую схему с обратными звонками в мессенджерах из-за блокировки звонков внутри платформ, сообщил РИА Новости зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. Злоумышленники под предлогом реалистичной ситуации отправляют жертвам сообщения с просьбой перезвонить и уточнить данные.

Другая тенденция: когда стали вводить ограничения на звонки в мессенджерах, появились обратные звонки, — рассказал Кузнецов.

Ранее в пресс-центре МВД РФ рассказали, что мошенники активно распространяют вредоносное программное обеспечение на мобильные компьютерные устройства. По словам правоохранителей, оно дает возможность перехватывать коды для входа в важные сервисы и обеспечивает удаленный доступ к банковским приложениям.

Также сообщалось, что аферисты стали использовать детские творческие конкурсы и онлайн-голосования для кражи учетных записей пользователей. Они получают доступ к аккаунту через фишинговую рассылку или утечку данных. Затем злоумышленники рассылают сообщения от имени владельца аккаунта его контактам, призывая поддержать ребенка в конкурсе.