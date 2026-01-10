Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 12:13

Россиян предупредили о новой схеме мошенников в мессенджерах

РИА Новости: в России действует мошенническая схема с обратными звонками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники стали использовать новую схему с обратными звонками в мессенджерах из-за блокировки звонков внутри платформ, сообщил РИА Новости зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. Злоумышленники под предлогом реалистичной ситуации отправляют жертвам сообщения с просьбой перезвонить и уточнить данные.

Другая тенденция: когда стали вводить ограничения на звонки в мессенджерах, появились обратные звонки, — рассказал Кузнецов.

Ранее в пресс-центре МВД РФ рассказали, что мошенники активно распространяют вредоносное программное обеспечение на мобильные компьютерные устройства. По словам правоохранителей, оно дает возможность перехватывать коды для входа в важные сервисы и обеспечивает удаленный доступ к банковским приложениям.

Также сообщалось, что аферисты стали использовать детские творческие конкурсы и онлайн-голосования для кражи учетных записей пользователей. Они получают доступ к аккаунту через фишинговую рассылку или утечку данных. Затем злоумышленники рассылают сообщения от имени владельца аккаунта его контактам, призывая поддержать ребенка в конкурсе.

Сбер
мошенники
мессенджеры
звонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликован календарь праздничных выходных в 2026 году
Президент Колумбии сделал заявление о мировой войне
Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий
В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Россия поразила объекты ВПК Украины
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.