Директора школы осудят из-за подростков, засунувших в рот девочке ершик В Приморье директора школы осудят за издевательства над ученицей

В Приморье перед судом предстанет директор школы, где подростки жестоко издевались над второклассницей, сообщает краевая прокуратура, руководителю учебного заведения в Спасске-Дальнем вменяют халатность. Ранее стало известно, что старшеклассницы засунули в рот восьмилетней девочке туалетный ершик.

Инцидент произошел осенью 2025 года в школе №12. По данным следствия и СМИ, старшеклассницы затащили девочку в туалет во время перемены. Там они пытались ее задушить, чтобы она не могла позвать на помощь.

Ранее в Сети появилось видео из школы в Артеме, на котором учительница заклеивает скотчем рот одного ученика и бьет стулом другого. Кадры с камер наблюдения, запечатлевшие инцидент, стали поводом для проверки прокуратуры Приморского края.

До этого сообщалось, что в селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям.