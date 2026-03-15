15 марта 2026 в 13:24

Директора школы осудят из-за подростков, засунувших в рот девочке ершик

В Приморье директора школы осудят за издевательства над ученицей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Приморье перед судом предстанет директор школы, где подростки жестоко издевались над второклассницей, сообщает краевая прокуратура, руководителю учебного заведения в Спасске-Дальнем вменяют халатность. Ранее стало известно, что старшеклассницы засунули в рот восьмилетней девочке туалетный ершик.

Инцидент произошел осенью 2025 года в школе №12. По данным следствия и СМИ, старшеклассницы затащили девочку в туалет во время перемены. Там они пытались ее задушить, чтобы она не могла позвать на помощь.

Ранее в Сети появилось видео из школы в Артеме, на котором учительница заклеивает скотчем рот одного ученика и бьет стулом другого. Кадры с камер наблюдения, запечатлевшие инцидент, стали поводом для проверки прокуратуры Приморского края.

До этого сообщалось, что в селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

