День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 14:44

Аэропорт Внуково временно ограничил прием и отправку рейсов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять воздушные суда по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажирских лайнеров.

Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани, — говорится в заявлении.

Профильное ведомство также предупредило пассажиров и авиакомпании о неизбежных корректировках и задержках в текущем расписании движения самолетов. В настоящее время все службы столичной авиагавани работают в особом режиме.

В аэропортах Подмосковья более чем на два часа задержаны 30 рейсов в связи с временными ограничениями. Минтранс РФ напомнил, что для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал и бесплатные комнаты матери и ребенка. Минувшей ночью и ранним утром 51 самолет ушел на запасные аэропорты из-за ограничений, уточнили в ведомстве.

Москва
Внуково
аэропорты
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник ВСУ атаковал детский сад в Энергодаре
Звезду сериала «След» заподозрили в мошенничестве
Азербайджан и Турция подпишут новое соглашение в сфере градостроительства
В ГД ответили, надо ли ограничить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет
Духовник Трампа назвал президента, с которым подружился бы лидер США
Крымский мост временно перекрыли
ВСУ убили иностранца в Подмосковье
В двух крупнейших аэропортах на юге России запретили полеты
«Сейчас же»: в Германии потребовали проведения досрочных выборов
Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
«Нужен шанс»: президент Бразилии обратился к Трампу с просьбой
Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой
Немецкий историк предсказал, чем в итоге закончится СВО
Женщинам рассказали, о чем молятся святой Пелагее Тарсийской
МАГАТЭ оценило последствия удара БПЛА по АЭС «Барака»
Аэропорт Внуково временно ограничил прием и отправку рейсов
Человек выпал с 37-го этажа в Москве
Британский министр объяснила, почему Стармер все еще на посту
Стало известно о грядущих переговорах Трампа с одним иностранным лидером
Двухтонная авиабомба стала причиной эвакуации 30 тыс. немцев
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.