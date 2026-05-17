Аэропорт Внуково временно ограничил прием и отправку рейсов

Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять воздушные суда по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов пассажирских лайнеров.

Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани, — говорится в заявлении.

Профильное ведомство также предупредило пассажиров и авиакомпании о неизбежных корректировках и задержках в текущем расписании движения самолетов. В настоящее время все службы столичной авиагавани работают в особом режиме.

В аэропортах Подмосковья более чем на два часа задержаны 30 рейсов в связи с временными ограничениями. Минтранс РФ напомнил, что для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал и бесплатные комнаты матери и ребенка. Минувшей ночью и ранним утром 51 самолет ушел на запасные аэропорты из-за ограничений, уточнили в ведомстве.