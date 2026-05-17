Британский министр объяснила, почему Стармер все еще на посту Министр Нэнди: Стармер останется на посту, так как никто не бросил ему вызов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сохранит за собой пост главы правительства и предстоящим летом, так как никто не бросил ему вызов, заявила в интервью телеканалу Sky News министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Лиза Нэнди. Она не ожидает его ухода в отставку до школьных каникул, которые начинаются во второй половине июля.

Я несколько раз разговаривала с премьер-министром, и во вторник он совершенно ясно дал понять кабинету: если кто-то хочет бросить ему вызов, для этого существует установленная процедура. Существует механизм запуска борьбы за лидерство, чтобы возглавить Лейбористскую партию и сменить его на посту премьер-министра. Но пока никто этого не сделал, — сказала Нэнди.

Ранее колумнист Daily Mail Дэн Ходжес сообщил, что Стармер планирует добровольно покинуть свой пост. По его словам, премьер уже поделился своими намерениями с близкими друзьями. Один из неназванных членов кабинета министров в разговоре с Ходжесом заявил, что глава правительства осознает сложившуюся политическую ситуацию.