17 мая 2026 в 14:55

Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой

Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Боровая в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство объявило о переходе данного поселка под контроль российских сил 16 мая. В своей поздравительной телеграмме министр высоко оценил профессиональные действия личного состава на данном направлении.

Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции, — подчеркнул в обращении министр.

Белоусов также выразил искреннюю благодарность командованию и бойцам за их верность воинскому долгу и присяге. В завершение он добавил, что у него нет сомнений в дальнейших успехах подразделения.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что освобождение Боровой даст предпосылки для наступления на город Изюм и означает взятие под контроль ВС РФ третьего по величине населенного пункта Харьковской области. По его словам, это важнейший логистический узел ВСУ.

