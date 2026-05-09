«Наследники ратных традиций»: Белоусов сравнил солдат ВОВ и участников СВО Белоусов: участники СВО отстаивают интересы страны, как и солдаты ВОВ

Наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне сегодня с честью выполняют свои обязанности в ходе СВО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. В своем приказе он подчеркнул, что современные солдаты надежно отстаивают интересы страны.

Сегодня наследники ратных традиций поколения победителей с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе специальной военной операции. Мужественно сражаются с неонацизмом, надежно стоят на защите национальных интересов и безопасности России, — написал министр.

Белоусов также отметил, что 9 мая 1945 года навсегда останется в мировой истории символом героизма, стойкости, единства и величия советского народа, знаком торжества добра и справедливости. Министр добавил, что россияне свято чтут память о жертвах Великой Отечественной войны и преклоняют головы перед бессмертным подвигом солдат.

Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов на параде Победы. Он пожал руки почетным гостям праздника перед началом официальной части. Вместе с ним за церемонией на Красной площади наблюдают лидеры и высокие представители иностранных государств.