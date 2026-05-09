Президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов на параде Победы. Вместе с ним за церемонией на Красной площади будут наблюдать лидеры и высокие представители иностранных государств, прибывшие на празднование 81-летия победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер пожал руки почетным гостям праздника перед началом официальной части. Он также обменялся парой фраз с ними.



В Минобороны РФ уточнили, что колонна военной техники в этом году участия в параде принимать не будет. А вот воздушная часть ожидается — к празднику подготовились самолеты пилотажных авиагрупп, а также штурмовики Су-25, которые завершат парад, раскрасив небо над Москвой в цвета российского флага.



