День Победы — 2026
09 мая 2026 в 08:07

Песков раскрыл, каким будет День Победы у Путина

Песков заявил, что для Путина 9 Мая — насыщенный и сложный рабочий день

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
День Победы для президента России Владимира Путина является не только «днем гордости со слезами на глазах», но и насыщенным рабочим днем со множеством мероприятий, включая международные контакты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Он отметил, что ежегодно Путин выступает на параде Победы с развернутой речью.

Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что, как для любого русского, [для Путина] это день гордости со слезами на глазах, для него это еще и рабочий день, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле прошла встреча президента России с белорусским лидером Александром Лукашенко. Переговоры состоялись в Представительском кабинете российского президента. Лукашенко прибыл в Москву по приглашению Путина, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Правительственный борт вылетел из Братиславы, затем пролетел через воздушное пространство Чехии и Германии, после чего проследовал над Балтийским морем.

