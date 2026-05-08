В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле, передает ТАСС. Переговоры проходят в Представительском кабинете российского лидера.

Лукашенко прибыл в Москву по приглашению президента России для участия в торжествах, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Лидеры двух стран сочли этот момент подходящим для совместного празднования даты и обсуждения накопившихся вопросов, отметили в источнике.

По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. После официальной части переговоры продолжатся в формате рабочего обеда.

Ранее Лукашенко заявил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке состоится в ближайшее время. Глава республики отметил, что поедет в Китай вместе с младшим сыном Николаем, который завершил учебу в Пекинском университете. Лукашенко пояснил, что такие поездки раз в год стали хорошей традицией.