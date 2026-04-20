«Семейная встреча»: Лукашенко приготовился к особому визиту в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил RT, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке в ближайшее время. Глава республики отметил, что посетит страну с младшим сыном Николаем, который завершил обучение в Пекинском университете. Подобные ежегодные визиты стали доброй традицией, которую в Китае называют семейными встречами, объяснил он.

У нас установилась хорошая практика — ежегодно, как китайцы назвали это, проводить семейные встречи. Вот в ближайшее время мы с ним встретимся в семейной обстановке, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что хочет, чтобы после его президентства страна сохранилась и была землей возможностей для каждого. По его словам, в этом плане государство преуспело: люди живут спокойно, растят детей, получают образование в равных условиях.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что США следует поучиться демократии у Белоруссии. Он обратил внимание, что в его стране реальной демократии во много раз больше, чем в Соединенных Штатах. Глава республики также резко раскритиковал внешнюю политику США, назвав их самыми настоящими диктаторами.