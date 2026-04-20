20 апреля 2026 в 09:08

«Семейная встреча»: Лукашенко приготовился к особому визиту в Китай

Лукашенко подтвердил ежегодную семейную встречу с Си Цзиньпином

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил RT, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке в ближайшее время. Глава республики отметил, что посетит страну с младшим сыном Николаем, который завершил обучение в Пекинском университете. Подобные ежегодные визиты стали доброй традицией, которую в Китае называют семейными встречами, объяснил он.

У нас установилась хорошая практика — ежегодно, как китайцы назвали это, проводить семейные встречи. Вот в ближайшее время мы с ним встретимся в семейной обстановке, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что хочет, чтобы после его президентства страна сохранилась и была землей возможностей для каждого. По его словам, в этом плане государство преуспело: люди живут спокойно, растят детей, получают образование в равных условиях.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что США следует поучиться демократии у Белоруссии. Он обратил внимание, что в его стране реальной демократии во много раз больше, чем в Соединенных Штатах. Глава республики также резко раскритиковал внешнюю политику США, назвав их самыми настоящими диктаторами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

