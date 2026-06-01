ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 07:25

Средства ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ за ночь

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ за ночь в России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. БПЛА уничтожили в восьми регионах и над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 31 мая до 07:00 мск 1 июня силами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской областях. Также БПЛА сбили в Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Крыму.

Ранее стало известно, что ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 2265 украинских беспилотников над территорией страны. Согласно подсчетам, наибольшее количество дронов было уничтожено 25 и 31 мая. В эти дни средства противовоздушной обороны сбили 417 и 405 беспилотников соответственно.

31 мая сообщалось, что российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря 23 украинских БПЛА. Все они были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Регионы
Россия
Минобороны РФ
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.