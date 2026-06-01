Средства ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ за ночь в России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. БПЛА уничтожили в восьми регионах и над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 31 мая до 07:00 мск 1 июня силами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской областях. Также БПЛА сбили в Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Крыму.

Ранее стало известно, что ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 2265 украинских беспилотников над территорией страны. Согласно подсчетам, наибольшее количество дронов было уничтожено 25 и 31 мая. В эти дни средства противовоздушной обороны сбили 417 и 405 беспилотников соответственно.

31 мая сообщалось, что российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря 23 украинских БПЛА. Все они были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.