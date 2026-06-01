Силы ПВО Кувейта отражают атаки БПЛА

Система противовоздушной обороны Кувейта отражает ракетные и беспилотные атаки над территорией страны, сообщило Министерство обороны эмирата. По информации Генштаба, взрывы, которые слышат жители, связаны с работой средств ПВО по воздушным целям.

Дополнительной информации о количестве ракет и беспилотников, а также о возможных последствиях атаки в ведомстве не привели. Вооруженные силы Кувейта призвали население следовать рекомендациям и указаниям, которые публикуют государственные органы.

Ранее американские военные на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте получили легкие травмы в результате предполагаемой атаки со стороны Ирана. В СМИ сообщали, что системы противовоздушной обороны азиатской страны перехватили ракету, однако ее обломки упали на территорию авиабазы.

До этого стало известно, что Корпус стражей Исламской революции ударил по американской военной базе, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббасе. В КСИР подчеркнули, что любой акт агрессии против Тегерана не останется без ответа.