Российская группировка «Запад» сообщила об уничтожении 51 пункта управления беспилотниками ВСУ за последние сутки, рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма. Также, по его словам, в ходе боевых действий уничтожались элементы инфраструктуры БПЛА противника.

Вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 19 наземных робототехнических комплексов, — заявил Бигма.

Силы ПВО и мобильные группы также сбили десятки воздушных целей, добавил он. В их числе оказались самолетные дроны и тяжелые гексакоптеры ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что за прошедшие сутки ВС РФ поразили 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. По его словам, также были уничтожены несколько беспилотников и антенн связи противника.

Кроме того, российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области.