Подросткам рассказали, как устроиться на работу

РИА Новости: подросткам разрешено работать не более 24 часов в неделю

Подростки в возрасте от 14 до 16 лет в период летних каникул могут работать не более 24 часов в неделю, рассказала РИА Новости адвокат, исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциация юристов России Ирина Русина. По ее словам, можно заключить законно трудовой договор с подростками с 14 лет при наличии согласия родителей.

Молодые люди до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю: лица с 14 лет по 4 часа в день, с 15 лет по 5 часов в день. В 16–17 лет продолжительность рабочего дня подростка может достигать 7-часовой смены при общей длительности рабочей недели не более 35 часов, — сообщила Русина.

Нормы распространяются на период школьных каникул, отметила она. До достижения этого возраста работа допускается только в творческой сфере. Если подросток совмещает работу с учебой, допустимая продолжительность рабочего времени сокращается в два раза.

Как отметила юрист, законодательство не содержит точного перечня профессий, доступных для несовершеннолетних. Вместе с тем существуют ограничения на привлечение подростков к вредным и опасным работам.

Ранее стало известно о начале основного период ЕГЭ-2026 в России с 1 июня. Школьники начнут сдавать экзамены по химии, литературе и истории. На участие в них зарегистрировались около 232 тыс. человек.

