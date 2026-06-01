Пригожин объяснил, что важно воспитывать в молодом поколении

Продюсер Пригожин призвал прививать детям субординацию

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Взрослым необходимо формировать у детей чувство субординации, заявил NEWS.ru российский музыкальный продюсер, бизнесмен и телеведущий Иосиф Пригожин. По его словам, современная молодежь стремительно взрослеет, но иногда утрачивает культурное воспитание.

Самое главное, что надо понимать: дети — это будущее, наше продолжение. Поэтому мы должны сделать все, чтобы они были счастливы, осознавали горизонты планирования своего будущего и знали, что, окончив школу, выучившись в институте, они пригодятся в этой жизни. Дети сейчас очень рано взрослеют из-за информационного поля, которое нас охватило, и субординация у них теряется. Это очень плохо. То, что я иногда вижу, меня сильно шокирует. У них много знаний, но мы должны сделать воспитание культуры трендом. Мне кажется, мы должны это сберечь, — сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей является формирование взрослыми образца для подражания. По словам продюсера, молодые люди часто ориентируются на старшее поколение и стремятся копировать их поведение.

Ранее психолог Карина Рихтере заявила, что чтение может стать отличной альтернативой гаджетам для детей во время каникул. Она посоветовала начинать с более простых произведений.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
