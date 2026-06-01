Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 июня

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 июня?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 1 июня

ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 2265 украинских беспилотников над территорией страны. Агентство проанализировало ежедневные сводки Минобороны РФ.

Согласно подсчетам, наибольшее количество дронов было уничтожено 25 и 31 мая. В эти дни средства противовоздушной обороны сбили 417 и 405 беспилотников соответственно.

Кроме тоого, число мирных жителей, пострадавших в результате атаки беспилотника на Геническ в Херсонской области, увеличилось до 11 человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

«Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал Сальдо.

Также сотрудник скорой помощи получил ранения в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил у себя в соцсетях временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, под удар попал автомобиль, который сопровождал бригаду медиков. Машина двигалась в поселок Старый Ропск, где требовалась помощь пострадавшей женщине.

«Группа СГУП ЦСН „Защита“ Брянской области сопровождала на служебном автомобиле бригаду скорой помощи. Медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в поселок Старый Ропск. В автомобиль попал и сдетонировал FPV-дрон», — написал Ковальчук.

В результате взрыва один из сотрудников получил осколочные ранения. Несмотря на это бригада смогла выполнить поставленную задачу.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на воскресенье, 31 мая, в нескольких регионах России объявили об угрозе атаки беспилотников. Это касалось Пензенской, Самарской и Саратовской областей, а также Мордовии, Северной Осетии и Ставропольского края.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что топливное хранилище частного предприятия загорелось в результате падения обломков БПЛА в Матвеево-Курганском районе.

«Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия», — написал Слюсарь в канале на платформе МАКС.

Губернатор отметил, что информации о пострадавших не поступало, а жителей близлежащих домов эвакуировали, им ничего не угрожает. По словам Слюсаря, на место прибыл пожарный поезд, приступивший к тушению.

Кроме того, глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что объекты гражданской инфраструктуры предварительно повреждены в результате беспилотной атаки на регион.

«Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — написал Бусаргин в канале в МАКС.

Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет.

