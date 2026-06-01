В России заметили снижение мошеннической активности с начала 2026 года «Сбер» сообщил о снижении объема мошеннических атак в России на 30%

«Сбер» зафиксировал снижение активности мошенников с начала 2026 года, сообщил ТАСС зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, объем средств, которые злоумышленники пытались похитить у клиентов банка, сократился с примерно 170 млрд до 120 млрд рублей.

Он добавил, что особенно заметные изменения наблюдаются в сфере классического телефонного мошенничества. Злоумышленники стали реже использовать массовые обзвоны от имени компаний, правоохранительных органов и государственных структур, подчеркнул он.

Кузнецов также отметил, что операторы связи фиксируют снижение числа мошеннических звонков на 20–75%. Кроме того, по данным МВД, количество случаев дистанционного мошенничества в первом квартале 2026 года уменьшилось на 22,7%.

Ранее Кузнецов заявил: телефонное мошенничество удастся полностью победить только в том случае, если его организация станет экономически невыгодной для преступников. По его словам, пока этот вид преступной деятельности приносит доход, он будет сохраняться.