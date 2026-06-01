01 июня 2026 в 03:42

В Сбере назвали условие полной победы над телефонными мошенниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телефонное мошенничество удастся полностью победить только в том случае, если его организация станет экономически невыгодной для преступников, заявил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в преддверии Петербургского международного экономического форума 2026 года. По его словам, пока этот вид преступной деятельности приносит доход, он будет сохраняться.

Пока этот преступный бизнес остается выгодным, он будет существовать. Входной порог в него очень низкий — нужно закупить недорогое оборудование и обновлять базы с персональными данными для обзвонов, — отметил Кузнецов.

Он добавил, что в наиболее успешные периоды прибыль одного мошеннического кол-центра могла достигать одного миллиона долларов в месяц. По его мнению, ситуация изменится только тогда, когда расходы на создание и содержание таких структур окажутся выше возможного заработка.

Полностью победить мошенничество получится только тогда, когда затраты на его организацию превысят возможную прибыль. Но до этого пока далеко, — сказал Кузнецов.

Ранее в управлении МВД РФ по борьбе с ИКТ-преступлениями рассказали, что мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие «процедуры», чтобы создать у жертвы ощущение срочности, законности и участия в «спецоперации». Среди классических формулировок — «безопасный счет», «дистанционный обыск», «декларация наличных средств», «внештатный сотрудник фельдъегерской службы» и «встречный перевод».

