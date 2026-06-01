01 июня 2026 в 02:04

В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press
В городах Одесса и Сумы на Украине зафиксированы взрывы, сообщили местные СМИ. Подробности произошедшего не приводятся.

Сообщения о взрывах появились на фоне объявленной воздушной тревоги в ряде регионов страны. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, режим воздушной тревоги действует в Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Сигнал звучал во всех областях, а также в Киеве.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что в период с 23 по 29 мая войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине. Атаки стали ответом на террористические удары украинской стороны по гражданским объектам на территории России.

В то же время бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что конфликт с Москвой истощил Украину и ее человеческие ресурсы. По ее словам, на пятый год противостояния становится все меньше граждан, которые верят пропаганде. Экс-чиновница подчеркнула, что обещаниям приходит конец «в одно ужасное утро», когда над Киевом поднимаются густые столбы дыма.

