Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА

ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 2265 украинских беспилотников над территорией страны, сообщают РИА Новости. Агентство проанализировало ежедневные сводки Минобороны РФ.

Согласно подсчетам, наибольшее количество дронов было уничтожено 25 и 31 мая. В эти дни средства противовоздушной обороны сбили 417 и 405 беспилотников соответственно.

Ранее российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря 23 украинских БПЛА. По данным Минобороны России, все они были самолетного типа.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате повторных атак украинских дронов на слободу Белую в Беловском районе пострадали еще четверо мужчин. У всех выявлены осколочные повреждения средней тяжести, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что ВСУ смогли перенести производства дронов в Европу, что позволяет им ежедневно запускать сотни БПЛА по российским регионам. Противник, подчеркнул он, целенаправленно бьет беспилотниками по гражданским объектам.