01 июня 2026 в 00:51

Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату

Соцфонд открыл прием заявлений на семейную налоговую выплату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 июня Социальный фонд России начал принимать заявления на новую ежегодную семейную налоговую выплату, сообщили в пресс-службе ведомства. Прием заявлений будет продолжаться до 1 октября.

Принимать заявления Социальный фонд начнет с 1 июня 2026 года — при условии, что и родители, и дети являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории страны, — говорится в публикации.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что россияне могут получить ежегодную семейную выплату через портал «Госуслуги», МФЦ или личное обращение в клиентский офис Социального фонда России. Такое право появится с 1 июня 2026 года у работающих родителей двух и более детей — граждан России, постоянно проживающих на территории страны, и ее налоговых резидентов.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Скриванов заявил: новая семейная выплата затронет работающих родителей, усыновителей и попечителей двух и более детей до 18 лет или до 23 лет на очном обучении. Ее размер может достигать до 189 тыс. рублей в год в зависимости от числа детей и фактически уплаченного налога.

Общество
Россия
соцфонды
выплаты
семьи
