18 мая 2026 в 03:51

Соцфонд назвал средний размер пенсии летчиков-испытателей в России

Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 174 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2026 года, передают РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда России. Численность таких граждан всего одна тысяча человек.

Также приводится разбивка по категории занятости. По информации Социального фонда, работающие пенсионеры летчики-испытатели получают выплаты в размере 154 781 рубля. Неработающим летчикам-испытателям начисляют 181 152 рубля.

Ранее стало известно, что количество пенсионеров в России составило более 40,4 миллиона человек. Также приводились данные о среднем размере пенсионных выплат.

До этого стало известно, что средний размер социальной пенсии в России за 10 лет вырос почти в два раза, следует из данных на сайте Соцфонда. По данным статистики, выплата превысила 16,5 тыс. рублей.

В то же время отмечалось, что получить пенсионные накопления единовременной выплатой почти в 440 тыс. рублей можно при условии достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, если размер их ежемесячной накопительной пенсии составляет не более 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Как уточнил экономист Игорь Балынин, в 2026 году он увеличился до 16 288 рублей.

