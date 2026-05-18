В США задержали водителя после маневра рядом с Трампом Полиция остановила машину, которая пыталась выехать на шоссе с кортежем Трампа

Полиция в США остановила автомобиль, который пытался выехать на шоссе вместе с кортежем президент Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе Белого дома. Сотрудники задержали водителя и не позволили ему продолжить движение рядом с охраной американского лидера.

Информация о личности водителя и возможных последствиях для него пока отсутствует. Это произошло, когда Трамп направлялся в свой гольф-клуб под Вашингтоном, подчеркнули в источнике.

Ранее стало известно, что Трамп 15 мая отправился на игру в гольф. В ночь на субботу американский лидер вернулся из Пекина, где встречался с лидером КНР Си Цзиньпином и проводил с ним переговоры.

