18 мая 2026 в 03:47

В США задержали водителя после маневра рядом с Трампом

Полиция остановила машину, которая пыталась выехать на шоссе с кортежем Трампа

Полиция в США остановила автомобиль, который пытался выехать на шоссе вместе с кортежем президент Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе Белого дома. Сотрудники задержали водителя и не позволили ему продолжить движение рядом с охраной американского лидера.

Информация о личности водителя и возможных последствиях для него пока отсутствует. Это произошло, когда Трамп направлялся в свой гольф-клуб под Вашингтоном, подчеркнули в источнике.

Ранее стало известно, что Трамп 15 мая отправился на игру в гольф. В ночь на субботу американский лидер вернулся из Пекина, где встречался с лидером КНР Си Цзиньпином и проводил с ним переговоры.

До этого в Крыму водителя, нарушавшего ПДД, задержали после просмотра видео в социальных сетях. Он пересекал двойную сплошную, выезжал на встречную полосу, проезжал на красный свет и маневрировал между пешеходами.

Кроме того, момент аварии с участием автомобиля рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) на Зубовском бульваре попал на видео. На записи видно, что спорткар задел столб, а затем врезался в дерево и бордюр.

В США задержали водителя после маневра рядом с Трампом
