«Повоевать»: Британия нашла неожиданный источник наемников для ВСУ

Великобритания участвует в вербовке наемников для ВСУ в странах Латинской Америки, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, к набору привлекаются люди, ранее связанные с наркокартелями.

Много колумбийцев, никарагуанцев. Есть бразильцы, аргентинцы. Там работает много западных, часто американских, британских, европейских рекрутинговых компаний, которые предлагают повоевать на стороне Украины тем, кто, например, входил в наркокартели, — заявил Мирошник.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта, рассказал Мирошник. По его словам, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание.

До этого украинские военные начали массово жаловаться, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.