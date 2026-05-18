В Латвии готовят закрытые справки об «угрозах от русскоязычных»

Латвийский сейм регулярно готовит закрытые справки «об угрозах от русскоязычных», заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. По его словам, подобные записки содержат конфиденциальную информацию, и их обсуждают на закрытых заседаниях.

Мне известно, что в Латвии регулярно готовятся закрытые аналитические записки об «угрозах, исходящих от русскоязычной среды», и на их основе выстраиваются предложения по дальнейшему ужесточению режима, — сказал Панкратов.

Он отметил, что обычно такие тексты не публикуются, а любая новая волна внешнеполитической напряженности приводит к тому, что политикам передают очередной пакет «мер безопасности». И они фактически направлены против русской общины.

Также бывший депутат выразил мнение, что такие документы не появляются «из ниоткуда». Он подчеркнул, что перед любым громким законопроектом проводится длительный этап подготовки записок, докладов и внутренних заключений министерств и силовых структур.

В начале мая МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ноту протеста. Поводом стало падение украинского беспилотника на территории страны.