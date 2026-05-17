В Турции погибли полицейские в перестрелке с подозреваемым Hürriyet: в Турции двое полицейских погибли в перестрелке с подозреваемыми

Двое полицейских погибли в результате перестрелки с вооруженным подозреваемым в районе Чорлу провинции Текирдаг в центральной части Турции, сообщила газета Hürriyet. По данным издания, инцидент произошел в бизнес-центре в микрорайоне Решадие.

Поводом стало сообщение о вооруженной драке. На место прибыли сотрудники полиции Чорлу в гражданской одежде. Когда они поднялись в здание, подозреваемый открыл огонь. В ходе перестрелки погибли Эркан Тютюнчулар и Эмрах Коч.

На место происшествия в оперативном порядке прибыли полиция и скорая помощь. Нападавший получил ранения и был задержан. Его доставили в государственную больницу Чорлу.

На место также прибыли губернатор провинции Текирдаг Реджеп Сойтюрк, глава администрации Чорлу Ниязи Эртан, главный прокурор Чорлу Бильгихан Юджел и начальник областной полиции Ахмет Метин Туранлы. Турецкие власти продолжают расследование обстоятельств инцидента.

Ранее в Биробиджане Еврейской автономной области неизвестный мужчина устроил стрельбу и вступил в конфликт с полицией. Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема возле детской площадки.