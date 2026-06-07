ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 00:28

«Преступница»: в Киеве раскритиковали позицию фон дер Ляйен по беженцам

Соскин: фон дер Ляйен будет преступницей, если поддержит отмену защиты украинцев

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Если председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержит отмену временной защиты для беженцев из Украины в ЕС, она станет преступницей, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в соцсетях. Он посоветовал направить в Европейский суд по правам человека множество претензий, чтобы европейские лидеры были вынуждены отреагировать на такое решение.

Надо завалить Европейский суд по правам человека требованиями и претензиями. Должен быть официальный документ, который будет послан Урсуле фон дер Ляйен, — указал Соскин.

Эксперт подчеркнул, что отмена защиты для украинцев приведет к игнорированию факта установления диктатуры в Киеве. Тем более, что людей продолжают «бросать в мясорубку» для продолжения конфликта с Россией.

Ранее министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль отметил, что мужчинам с Украины призывного возраста следует отказывать в предоставлении убежища в странах Евросоюза, а в последующем — отправлять их обратно домой. Он пояснил, что ограничения должны применяться только к вновь прибывшим иностранцам, запрашивающим временную защиту.

Европа
Украина
Урсула фон дер Ляйен
Олег Соскин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР рассказали об обстрелах ВСУ за последние сутки
«Молодец!»: легенда тенниса по-русски поздравил Андрееву с победой
Смерть родных на Украине, личная жизнь, гонорары: где сейчас Маршал
Малолетняя жительница Белгородской области попала под атаку ВСУ
Женщины стыдятся об этом говорить: психолог разрушила дамские мифы о сексе
Миллионы долларов, модельный бизнес, Буре, Иглесиас: как живет Анна Курникова
Появились новые данные о количестве умерших от Эболы в ДР Конго
Израиль потерял в Ливане еще двух солдат
В РФ раскрыли, на чей стороне находится мяч в отношениях с США
«Преступница»: в Киеве раскритиковали позицию фон дер Ляйен по беженцам
«Произошел сдвиг»: западные страны поняли сигнал Путина
Захарова задала властям Румынии неудобный вопрос
Только вред и пустые калории: ликбез врача о еде, ставшей пищевым мусором
Измены, быт и деньги: как спасти отношения от разрыва. Советы психолога
Череда смертей, крепкий брак, скандал в семье: как живет режиссер Стриженов
Суды с Фадеевым, «голая» вечеринка, треш-скандал: как живет Глюкоза
«Полное молчание»: Запад осудили за реакцию на украинские бесчинства
В Сочи обломки БПЛА рухнули на трассу
Мерц в искаженном контексте присвоил себе лозунг Меркель
При атаке дронов ВСУ пострадали пять человек, из них двое детей
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.