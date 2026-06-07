«Преступница»: в Киеве раскритиковали позицию фон дер Ляйен по беженцам Соскин: фон дер Ляйен будет преступницей, если поддержит отмену защиты украинцев

Если председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержит отмену временной защиты для беженцев из Украины в ЕС, она станет преступницей, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в соцсетях. Он посоветовал направить в Европейский суд по правам человека множество претензий, чтобы европейские лидеры были вынуждены отреагировать на такое решение.

Надо завалить Европейский суд по правам человека требованиями и претензиями. Должен быть официальный документ, который будет послан Урсуле фон дер Ляйен, — указал Соскин.

Эксперт подчеркнул, что отмена защиты для украинцев приведет к игнорированию факта установления диктатуры в Киеве. Тем более, что людей продолжают «бросать в мясорубку» для продолжения конфликта с Россией.

Ранее министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль отметил, что мужчинам с Украины призывного возраста следует отказывать в предоставлении убежища в странах Евросоюза, а в последующем — отправлять их обратно домой. Он пояснил, что ограничения должны применяться только к вновь прибывшим иностранцам, запрашивающим временную защиту.