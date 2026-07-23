Жителям Подмосковья рассказали, когда похолодает до +8 градусов Синоптик Ильин: ночью 24 июля температура в Подмосковье опустится до +8 градусов

Температура в Московской области в ночь на пятницу, 24 июля, может опуститься до +8 градусов, сообщил в беседе с RT синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. В Москве ожидается +10–12 градусов, в центре столицы — до +14–16.

Специалист рассказал, что днем 24 июля местами пройдут кратковременные дожди. В столице воздух прогреется до +22–24 градусов, по области — до +20–25. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4–9 метров в секунду.

В ночь на субботу, 25 июля, в Москве ожидается +13–15 градусов, по области — +11–16, днем местами слабые дожди. Воздух прогреется до +24–26 в столице и до +21–26 в области. В воскресенье, 26 июля, будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем в регионе — +21–23 градуса.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что в ближайшие дни погода в Московском регионе будет дождливой, но солнце будет появляться и оставаться активным, поэтому на прогулках по-прежнему нужна осторожность. Специалист порекомендовала меньше находиться под прямыми лучами в просветах между облаками, не забывать о защите глаз и кожи.