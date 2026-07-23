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23 июля 2026 в 10:52

Москвичей предупредили о солнечной активности в дождливые дни

Синоптик Макарова предупредила москвичей о солнечной активности в ближайшие дни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В ближайшие дни погода в Московском регионе прогнозируется дождливая, но солнце будет появляться и оставаться активным, поэтому на прогулках по-прежнему нужна осторожность, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. Специалист порекомендовала меньше находиться под прямыми лучами в просветах между облаками, не забывать о защите глаз и кожи, особенно в середине дня, когда ультрафиолетовый поток все еще высок.

Солнечная активность от погоды не зависит, она развивается по своим законам. В ближайшие дни высокие облака будут несколько уменьшать поток ультрафиолета, но в середине дня все равно нужно помнить о том, что солнце еще высоко, стоит подумать о защите глаз и кожи, — сказала Макарова.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил, что в Москве и области ближе к понедельнику, 27 июля, ожидается похолодание — температура будет ниже климатической нормы. Кроме того, по его словам, небольшие осадки, которые начнутся уже 22 июля, усилятся к началу следующей недели.

До этого синоптик Александр Шувалов предупредил москвичей о резком понижении температуры до плюс 18 градусов в конце рабочей недели. По его словам, похолодание будет вызвано южным циклоном.

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