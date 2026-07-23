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23 июля 2026 в 12:07

Пластический хирург рассказала об опасности трендового «крысиного» носа

Врач Крашенникова: фанаты трендового «крысиного» носа рискуют потерять обоняние

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фанаты трендового «крысиного», или курносого, носа рискуют потерять обоняние и столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, заявила NEWS.ru врач по пластической хирургии Лариса Крашенникова. Специалист отметила, что погоня за сомнительными эстетическими идеалами, навязанными соцсетями, часто оборачивается необратимыми последствиями для организма.

Безусловно, новый тренд на «крысиный», или курносый, нос — это влияние корейских бьюти-практик, в которых популярна эстетика «кукольного», или «детского», лица. Соцсети и фильтры, которые укорачивают и задирают дыхательный орган, создали иллюзию идеальной формы, которую многие захотели сделать реальной. Стремление к такому носу — это тенденция последних лет. Главная опасность — медицинские риски. Ринопластика — это серьезная операция. Удаление или значительное изменение хрящевой структуры носа может привести к нарушению дыхания, проблемам с кровоснабжением тканей, потере обоняния и другим серьезным осложнениям. Также нарушается гармония лица. Такая форма носа, как правило, не сочетается с другими чертами и выглядит неестественно, — пояснила Крашенникова.

Она добавила, что после хирургического вмешательства вернуть носу первоначальную форму будет практически невозможно. По словам врача, погоня за сомнительными трендами также может обернуться «разочарованием в зеркале».

Ранее хирург Дмитрий Пахилин заявил, что в мировой практике порядка 20% пациентов остаются неудовлетворены результатом ринопластики. По его словам, операция занимает первое место по числу неудачных случаев.

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