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22 июня 2026 в 16:26

Хирург назвал пластическую операцию с самым высоким риском неудачи

Хирург Пахилин рассказал, что 20% операций по ринопластике проходят неудачно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В мировой практике порядка 20% пациентов остаются не удовлетворены результатом ринопластики, рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, операция занимает первое место по числу неудачных случаев.

Есть достаточно упрямая мировая статистика. На первом месте — это ринопластика. К сожалению, у ринопластики риски неудовлетворительных результатов по мировым данным порядка 20% — достаточно высокий процент. И хирурги всех стран [стремятся] уменьшить эти показатели, — отметил хирург.

Пахилин указал, что в России этот показатель составляет порядка 3%. Медики продолжают над ним работать — меняется не только оборудование для проведения манипуляций, но и философия операций.

Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов заявил, что самыми популярными пластическими операциями в России на сегодняшний день являются ринопластика и блефаропластика. Также в стране часто прибегают к и маммопластике.

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