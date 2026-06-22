Хирург назвал пластическую операцию с самым высоким риском неудачи Хирург Пахилин рассказал, что 20% операций по ринопластике проходят неудачно

В мировой практике порядка 20% пациентов остаются не удовлетворены результатом ринопластики, рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, операция занимает первое место по числу неудачных случаев.

Есть достаточно упрямая мировая статистика. На первом месте — это ринопластика. К сожалению, у ринопластики риски неудовлетворительных результатов по мировым данным порядка 20% — достаточно высокий процент. И хирурги всех стран [стремятся] уменьшить эти показатели, — отметил хирург.

Пахилин указал, что в России этот показатель составляет порядка 3%. Медики продолжают над ним работать — меняется не только оборудование для проведения манипуляций, но и философия операций.

Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов заявил, что самыми популярными пластическими операциями в России на сегодняшний день являются ринопластика и блефаропластика. Также в стране часто прибегают к и маммопластике.