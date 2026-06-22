Назван топ-3 самых востребованных пластических операций в России Хирург Пахилин: ринопластика стала одной из самых популярных операций в России

Самые популярные пластические операции в России на сегодняшний день — это ринопластика и блефаропластика, заявил в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин. По его словам, которые передает NEWS.ru, также уже долгое время востребованной остается маммопластика.

Наиболее востребованные операции — это ринопластика, блефаропластика и, как это было всегда, маммопластика. Это те операции, по поводу которых чаще всего обращаются к хирургам, — отметил Пахилин.

При этом самой опасной процедурой, продолжил хирург, считается липофилинг, особенно в области ягодиц. Он пояснил, что из-за высокого риска осложнений были разработаны специальные стандарты, призванные снизить угрозы для пациентов.

Ранее пластический хирург Зухра Балакеримова рассказала, что липосакция способна лишь облегчить борьбу с целлюлитом, но не является окончательным решением проблемы. По ее словам, для достижения максимального результата процедуру следует сочетать с мезотерапией и массажами.