Звезда фильма «Эскортница» призвала отказаться от имплантов в ягодицы

Актриса Анна Старшенбаум, известная по фильму «Эскортница», в соцсетях призвала россиянок отказаться от увеличения ягодиц при помощи имплантов. По ее мнению, такие пластические операции только портят естественную красоту.

Девочки, миленькие, ну пожалуйста, перестаньте вы вставлять эти жуткие импланты себе в попы. Это выглядит просто ужасно и всегда очень заметно. Если вам кажется, что вот именно у вас не заметно — поверьте, вам кажется. Пожалуйста, перестаньте себя уродовать, — написала актриса.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева заявила, что мужчины чаще всего прибегают к липосакции живота. Однако, по словам медика, пациентам нужно понимать, что методика эффективна только при борьбе с подкожным слоем жира. Хирург добавила, что убрать «пивной живот» не получится.

До этого у жительницы Тюмени развились осложнения после подтяжки лица. Спустя четыре дня после операции под глазом появились пузыри, покраснение и зуд. На первоначальном осмотре врач предположил, что это аллергическая реакция, и посоветовал обрабатывать кожу хлоргексидином. Однако ситуация продолжала ухудшаться, и у пациентки образовались уплотнения, которые привели к тому, что веко вывернулось наружу.